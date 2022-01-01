В Прикамье на 65% вырос спрос на временных сотрудников Одной из причин эксперты называют частичную мобилизацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на конец октября, в Пермском крае временную занятость предполагают 8,4% от всех вакансий региона. С начала месяца количество таких «временных» вакансий возросло на 65%. Об этом сообщает hh.ru.

По России на предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий (+52%).

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от числа «временных» вакансий), менеджерам по продажам (8%), водителям (7%), продавцам (5%), учителям (3%), операторам call-центров (3%), врачам (2%) и программистам (2%).

Одной из причин роста спроса на временных сотрудников эксперты hh.ru называют частичную мобилизацию. Согласно постановлению правительства, трудовые договоры работников, которых призывают по мобилизации, приостанавливаются, но не расторгаются. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору.

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