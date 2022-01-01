За неделю в Пермском крае зарегистрировано 17,6 тыс. случаев ОРВИ Поделиться Твитнуть

С 17 по 23 октября в Пермском крае зарегистрировано 17 615 случаев ОРВИ, это соответствует показателю прошлой недели, сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослых — 47,7%.

По данным лабораторного мониторинга, циркулируют возбудители негриппозной этиологии — парагрипп, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

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