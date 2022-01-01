Для мобилизованных Прикамья и их семей запустили официальный сайт Ресурс также предназначен для желающих помочь резервистам и их родным Поделиться Твитнуть

Общественная инициатива системы быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край» запустила официальный сайт — помощьздесь.рф. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ресурс представляет собой площадку, на которой аккумулируется вся информация об оказании помощи призванным в рамках частичной мобилизации жителям Прикамья и их семьям.

На главной странице сайта размещены два основных блока — «Помощь здесь» (для тех, кому необходима поддержка) и «Могу помочь» (для тех, кто готов принять участие в решении той или иной проблемы).

Нуждающимся в помощи нужно выбрать соответствующий подраздел и заполнить специальную форму (по вопросам ошибочной мобилизации, кредитным каникулам, мерам поддержки и другим). Кроме того, в этом разделе можно найти контактную информацию своего социального участкового.

В разделе «Могу помочь» также размещена форма, в которой необходимо разместить информацию о том, каким образом человек готов поддержать мобилизованных и их семьи.

Кроме того, на сайте можно найти информацию о пунктах сбора помощи мобилизованным, другие полезные сведения.

Планируется, что сайт будет дорабатываться и совершенствоваться.

Кроме того, у проекта «Помощь здесь.Пермский край» также начала работать страница в социальной сети Вконтакте: vk.com/pomoshzdes59.

Напомним, инициаторами создания системы быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край» являются общественные организации. Проект был поддержан губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

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