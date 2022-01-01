В Перми к концу недели снежный покров может достичь 10 см Температура воздуха в ночные часы вероятно опустится до - 10 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погода в Пермском крае в последнюю неделю октября будет иметь предзимний характер. Средняя температура воздуха на севере края ожидается близкой к норме, на юге – холоднее нормы на 1-2˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Осадки выпадут в основном в понедельник, вторник и в пятницу. К концу недели в горной восточной части края сформируется мощный снежный покров (до 20 см и более), который имеет шансы стать постоянным.

В понедельник в Перми дождь начнётся около 14 час., который ближе к вечеру превратится в мокрый снег. К утру вторника в краевом центре выпадет около 10 мм осадков, возможно формирование временного снежного покрова.

В среду и четверг из-за антициклона будет преимущественно без осадков. Ночью -1…-6˚, днем температура близкая к 0˚.

В пятницу Пермский край снова попадёт в зону осадков, они будут идти свыше 12 час., а их количество может составить до 15 мм, в том числе и в Перми. Осадки выпадут в виде мокрого снега при околонулевой температуре воздуха, ожидается налипание снега на провода и деревья. В Перми к утру субботы может сформироваться снежный покров высотой 5-10 см, на востоке края высота снежного покрова может превысить 20 см.

В выходные дни ожидается прекращение осадков и понижение температуры. В ночь на воскресенье при прояснении возможно похолодание до -5…-10˚, на востоке края ниже -10˚. Эта ночь станет самой холодной в октябре.

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