Максим Артамонов В конце октября в Перми отключат холодную воду в 70 жилых домах Без водоснабжения останутся здания в пяти районах города Поделиться Твитнуть

В Перми в конце октября запланировано массовое отключения холодной воды в пяти районах Перми — части Кировского, Индустриального, Орджоникидзевского, Мотовилихинского и Свердловского. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье».

Отключение связано с аварийно-восстановительными и планово-ремонтными работами на сетях. Жителям города советуют заранее сделать необходимые запасы воды на время отключения.

С 9:00 часов во вторник 25 октября на целый день холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

— на ул. Боковая, 12,

— на ул. Верхневишерская, 9,

— на ул.Верхоянская, 45,

— на ул.Граничная, 32,

— на ул.Ишимская, 3,

— на ул.Хохловская, 33,

— на ул.Комбайнеров, 26, 28А,

— на ул.Одоевского, 19, 21, 23, 25

— на шоссе Космонавтов, 169, 171, 173.

В среду 26 октября с 9:00 до 20:00 воды не будет в домах на улице Маршала Рыбалко, 49, 51, 74, 76, 78, 78А, 80, 82, 84.

В четверг 27 октября с 9 утра до 20 вечера без воды останутся дома

— на ул.Автозаводская, 9а, 14,

— на ул.Маршала Рыбалко, 15, 17а,

— на ул.Федосеева, 18, 22, 23,

— на ул.Веденеева, 13, 17 — 26,

— на ул.Косякова, 2, 5, 8, 10.

Кроме того, с 10:00 27 октября ровно на сутки отключат воду в домах на бульваре Гагарина, 37, 37А, 39, 41, 47, 49. На целый день 29 октября без воды останутся дома на улицах Мира, 3 — 7, Сивкова, 16, Островского, 66, 68.

С полным списком домов, где будет отключена воды, можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации.

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