В МЧС предупредили жителей Прикамья о снегопадах, гололёде и сильном ветре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 24 октября местами по Пермскому краю прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололёд, при этом порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом в ГУ МЧС России по Пермскому краю настоятельно просят граждан в течение понедельника стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

«О прохождении прогнозируемых неблагоприятных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым», — говорится в сообщении ведомства.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01», «112», «телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: +7 (342) 258-40-02.

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