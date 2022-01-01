В Прикамье на следующей неделе ожидается похолодание со снегом и дождём Арктическое вторжение прогнозируется во вторник Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермском крае на погоду будет влиять прохождение двух циклонов с существенными осадками и арктическими вторжениями в тылу. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Первый циклон принесёт значительные осадки в понедельник 24 октября и в ночь на вторник 25 октября (на западе и юге края пройдёт дождь с мокрым снегом, на севере и на востоке — снег). Температура воздуха ожидается 0…+5˚. Но уже в тылу циклона во вторник-среду начнётся умеренное арктическое вторжение с понижением дневной температуры до -2˚.

Во второй половине недели (27-28 октября) прогнозируется выход в регион ещё одного циклона, который может принести новую порцию осадков в виде снега и мокрого снега.

В результате к концу недели в горной части Пермского края может сформироваться снежный покров высотой до 15-20 см. В Перми снежный покров может сформироваться в ночь на вторник и/или ближе к пятнице.

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