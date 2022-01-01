Олег Антонов Собираемость налога на прибыль организаций в краевой бюджет снизилась на 9,6% Доходы от НДФЛ выросли на 13,6% Поделиться Твитнуть

По данным на 1 октября, доходы краевой казны составили 154 млрд 757 млн руб. Это 79,2% от годового плана (195,3 млрд руб.). Такие данные приводятся в отчёте краевого минфина.

Также сообщается, что эта сумма на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За девять месяцев 2022 года за счёт налога на прибыль организаций краевые доходы пополнились на 52,2 млрд руб. (90,4% по сравнению стем же периодом 2021 года). Ещё 28,5 млрд руб. составили доходы от НДФЛ (113,6%).

Расходы бюджета к 1 октября составили 145,4 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. План по расходной части (227,1 млрд руб.) исполнен на 64,1%.

Бюджет пока исполняется с профицитом в 9,2 млрд руб.

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