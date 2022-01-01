Пермяков пригласили на новые ретротуры в «Михайловском экспрессе» Поделиться Твитнуть

«Пермская пригородная компания» (ППК) вновь пригласила горожан в ретротуры на «Михайловском экспрессе» (назван в честь Великого Князя Михаила Романова, трагически погибшего в Перми в 1918 году). Они состоятся 3, 4 и 5 ноября.

Экскурсионная поездка на паровозе 19 века будет посвящена дню рождения Великого Князя (он родился 22 ноября 1878 года) и пройдёт по кольцевому маршруту городской электрички с отправлением от станции Пермь I.

Как сообщили в ППК, в ходе поездки пассажиров ждёт театральная постановка, памятные чёрно-белые фото. В поезде будет играть живая музыка, работать буфет, пассажиры также смогут принять участие в любимых играх императора Николая II и пр.

Билеты в ретротур можно купить на сайте ППК.

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