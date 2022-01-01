В Чусовом бизнесмен из Екатеринбурга собирается запустить производство клея Поделиться Твитнуть

Предприниматель Константин Шадрин учредил в Чусовом Пермского края ООО «Химическая компания «Ермак». Предприятие займется производством клеев. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» .

Константин Шадрин — уроженец Екатеринбурга, в качестве ИП занимается управлением холдинг-компаниями и финансово-промышленными группами. Является учредителем ООО «Наша фабрика производство» (Москва), возглавляет ООО «Наша фабрика» (занимается изготовлением горячего клея, консалтинговыми услугами по разработке групповой и транспортной упаковки).

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