В Гайнском округе Прикамья выявили нарушения в эксплуатации гидротехнического сооружения Главе администрации Гайнского МО внесено представление Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

Сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры Пермского края в ходе надзорных мероприятий выяснили, что администрация Гайнского муниципального округа, являясь собственником берегоукрепления реки Кама в районе пос. Гайны, эксплуатирует гидротехническое сооружение без соответствующего разрешения, декларации и критериев безопасности и договора обязательного страхования ответственности.

Кроме того, муниципалитетом не проводятся регулярные обследования сооружения, не ведётся контроль за показателями его состояния от природных и техногенных воздействий.

По итогам проверки главе администрации Гайнского МО внесено представление. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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