Андрей Стрельцов «Кама» проиграла в Екатеринбурге Пермские волейболисты уступили «Локомотиву-Изумруд» со счётом 3-0 Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

Четвертый тур Высшей лиги «А» предварительного этапа «Кама» проводит на выезде. В Екатеринбурге в первом матче спаренных игр подопечные Владимира Викулова с «сухим счётом» уступили местному клубу «Локомотив-Изумруд».

Итог встречи по партиям выглядит так: 25-19, 25-22, 25-22.

Завтра, 23 октября, состоится повторный поединок этих команд.

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