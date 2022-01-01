Андрей Стрельцов
Гандболисты «Пермских медведей» одержали победу в Саратове
Этот успех позволил им выйти на второе в турнирной место в таблице
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«Пермские медведи» провели выездной матч в чемпионате страны среди команд Суперлиги. В Саратове подопечные Вячеслава Бузмакова обыграли местный клуб СГАУ.
Пермяки выиграли с перевесом в четыре мяча — 37:33. Это позволило «медведям» выйти на второе место в турнирной таблице.
Лучшим в пермской команде стал Юрий Семёнов, забросивший девять мячей в ворота соперников.
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