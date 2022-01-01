Госавтоинспекция Перми объявила о проведении рейдов против нетрезвых водителей Они пройдут в выходные дни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекторы ГИБДД Перми в предстоящие выходные дни, 22 и 23 октября, проведут рейды против нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На автодорогах краевой столицы выставят экипажи ДПС. Они будут останавливать машины и выявлять факты нахождения за рулем водителей в состоянии опьянения.

В ГАИ рассказали, что с начала 2022 года в Перми было задержано более 2,6 тыс. нетрезвых водителей. Каждого седьмого шофёра привлекли к уголовной ответственности за повторную «пьяную езду».





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