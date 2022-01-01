Максим Артамонов
В Перми из здания детского сада эвакуировали 90 человек
На первом этаже загорелся электрощит
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Утром 20 октября в здании детского сада на ул. Тургенева в Перми сработала автоматическая пожарная сигнализация. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 90 человек, среди них 77 детей.
Как уточняет «КП-Пермь», сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на ул. Тургенева поступило в 07:36. По тревоге к месту возможного очага загорания были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек и трёх единиц техники.
Выяснилось, что загорелся электрощит на первом этаже детского сада. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, его потушили огнетушителем.
В результате происшествия никто не пострадал.
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