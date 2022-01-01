Елена Синица Только 35% пермяков считают свой город дорогим Год назад такое мнение было более распространено среди жителей Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал по поиску работы SuperJob опросил россиян и составил рейтинг самых дорогих мегаполисов страны. Так, только 35% жителей Перми могут назвать свой город дорогим.

Ещё 38% придерживаются обратного мнения и не могут отнести Пермь к числу самых дорогих мегаполисов страны. Интересно, что ещё год назад мнение о завышенной стоимости жизни здесь было более распространенным (на 3 п.п.).





При этом опрошенные пермяки считают, что самое дорогое в городе — это продукты питания, товары народного потребления (одежда, обувь и техника), медицинские, бытовые и развлекательные услуги, а также бензин и проезд на общественном транспорте.





Чаще других свой город называют дорогим жители Москвы (60%), Уфы (57%) и Краснодара (51%). Реже всего — жители Воронежа, Перми и Челябинска (36, 35 и 24% соответственно).

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