Андрей Стрельцов Пермский спортсмен стал чемпионом России по автокроссу Он занял первое место по итогам шести этапов Поделиться Твитнуть

В Воронеже прошла завершающая гонка шестого этапа Чемпионата России по автокроссу. Чемпионат страны по этому виду спорта стартовал ещё в феврале. На всех этапах пермский пилот Михаил Жужгов выступал успешно и лидировал к финалу соревнований.

В последней гонке ему нужно было занять место не ниже четвёртого, чтобы завоевать чемпионское звание в общем зачёте. Заняв на стартах в Воронеже третье место, пермский спортсмен стал лучшим в стране в классе Д2Н.

По итогам чемпионата Жужгов набрал 256 баллов. На втором месте пилот из Иркутской области, на третьем - представитель Курской области.

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