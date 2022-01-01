Елена Синица В Прикамье за год построили 33 универсальные открытые площадки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за год построили 33 универсальные открытые площадки и отремонтировали 39 спортивных залов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как рассказали в региональном минспорта, в Краснокамском городском округе в этом году модернизировано пять спортзалов, один из них находится в поселке Мысы. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой привести аварийное помещение в нормативное состояние.





Помимо создания двух комфортабельных спортивных залов, здесь отремонтировали раздевалки, душевые и санузлы, а также закупили новый инвентарь.





В результате в Краснокамском городском округе отремонтированы все спортивные залы в общеобразовательных учреждениях.





В целом же за год в регионе уже построили 33 открытые универсальные спортивные площадки из 38 запланированных. Пять из них — хоккейные коробки. Новые спортобъекты возведены в 26 муниципальных образованиях региона.





Теперь же финансирование программы, по которой проводится ремонт спортивных объектов, увеличено и составляет более 300 млн руб. На сегодня заявки подали 40 муниципальных образований, где планируется построить 128 объектов, из них 90 — открытые спортивные площадки.

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