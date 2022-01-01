Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 21 по 23 октября Поделиться Твитнуть

21 октября в 04:30 на сайте Medici.TV стартует трансляция гала-концерта с новейшими композициями, получившими награды на канадском конкурсе Azrieli Music Prizes в 2022 году (16+). Цель этой премии – открывать, продвигать и поощрять современную музыку. На гала-концерте в прямом включении из Симфонического дома Монреаля три произведения обретут жизнь в исполнении Оркестра Métropolitain под управлением Александра Блока.

21 октября в 22:00 на сайте Opera Vision стартует трансляция оперы Клаудио Монтеверди «Орфей» (16+). Специалист по старинной музыке Лоуренс Каммингс дирижирует музыкантами The English Concert.

21 и 22 октября с 11:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт Краевой геральдический диктант (16+), направленный на формирование ценностного отношения к малой родине через популяризацию истории официальной символики городских и муниципальных округов. Каждый желающий сможет ответить на 25 вопросов на площадке в библиотеке или на сайте проекта.

21, 22 и 23 октября пермяков ждёт «Флаэртиана в городе» – повторные показы фильмов фестиваля документального кино в необычных для кинопросмотра местах. 21 октября в 18:00 в Музее-диораме в Мотовилилихе будет показан фильм «Живой» (18+) Константина Селина о людях, которые занимаются раскопками безымянных могил солдат Второй мировой войны и воссоздают их образы в виде скульптур – это персональная борьба героев с забытьем, возможность восстановить память с «человеческим лицом». 22 октября в 15:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького можно увидеть фильм «Клетки» (16+) Дмитрия Лукьянова о человеке-«бабочке». После просмотра обсудить картину можно будет с Марией Баженовой, координатором проекта «Больше жизни» от фонда «Дедморозим», который помогает неизлечимо больным детям. 22 октября в 20:00 в студии «ЗападВосток» (ул.Куйбышева, 2) состоится показ фильма «Фукунаси» (0+) Жюли Сандо – это медитативный фильм, снятый режиссёром о себе и своей бабушке. 23 октября в 15:00 со станции Пермь-2 отправится электропоезд «Ласточка», в котором будет показан фильм Руслана Федотова «Куда мы едем» (18+) – своеобразный образ современной России, созданный из годового наблюдения за пассажирами московского метро. Электропоезд-кинозал пройдёт по кольцевой линии Пермь-2 – Лёвшино – Пермь-2.

21, 22 и 23 октября в Коми-Пермяцком драматическом театре пройдёт IV межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» (12+). В афише – спектакль Коми-Пермяцкого театра «А.Т.» (16+) по прозе и поэзии Арсения Тарковского, «Фатима» (16+) в исполнении Уфимского государственного татарскогоа театр «Нур» и мистическая драма по произведениям Михаила Булгакова «Врач» (12+). В рамках внеконкурсной программы зрителей ждёт мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (12+) синтез-театра «Мимикрия».

Сцена из спектакля «Врач» / фото: teatrkpo.ru

21, 22 и 23 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдут премьерные показы новых работ руководителей трёх балетных компаний России – Максима Севагина, в минувшем сезоне возглавившего балетную труппу Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), худрука «Урал Балета» Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя Пермского балета Антона Пимонова. Максим Севагин подготовил программу «В тёмных образах» (12+) на музыку Антонио Вивальди; Вячеслав Самодуров – балет Ultima Thule (12+) на музыку Владимира Раннева, а Антон Пимонов – хореографический спектакль «Арктика» (12+) на музыку Антона Светличного.

22 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Кто украл Banksy» (18+).

22 октября в 17:00 в ТЮЗе в рамках творческих встреч проекта ««Come in/Камин» (6+) можно будет пообщаться с актрисой и драматургом Ксенией Жарковой и задать ей свои вопросы.

22 октября с 17:00 до 21:00 в Парке Горького пройдёт Праздник Кощея по мотивам русских сказок (6+). В программе – игра от Кощея, представление Лешего и Водяного, программа Ворожеи и её верного Ворона, а также забавы с героями русских сказок.

22 октября в 19:00 в Органном концертном зале солист Карельской филармонии Михаил Тоцкий (бандонеон, аккордина, баян; Петрозаводск) представит концертную программу «Танго, джаз и этно-фьюжн» (6+). В программе – произведения Астора Пьяццоллы, Джонни Мэндела, Ришара Гальяно и других композиторов.

Пермская краевая филармония

23 октября в Пермском доме народного творчества «Губерния» открывается выставка Елены Курбаш «Обвинская роспись – краски детства» (0+). Выставка представит всё разнообразие обвинской росписи, собранное художницей, которая копирует узоры с исторических прялок из музеев и частных коллекций Пермского края.

23 октября с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Облака» пройдёт благотворительный фестиваль «Котябрь» (0+). Цель фестиваля – сбор средств на строительство нового дома для приюта «Матроскин». Гостей ждут выставка котиков и собак из приютов, живая музыка, творческие мастер-классы, аквагрим для детей, лекции об уходе за домашними любимцами и конкурс яблочного пирога.

23 октября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую Маску в кино». Будет показан «Сирано де Бержерак» (16+) в постановке Егора Перегудова. В главных ролях – Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и другие.

23 октября в 17:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» приглашает на Concerto. Perm (6+). В программе – инструментальные концерты пермских композиторов: Концерт для фортепиано и камерного оркестра «Сказание о Полюде-богатыре» Владимира Снигирева, Концерт для фортепиано и камерного оркестра си-минор Сергея Иванова, концерт-фантазия для скрипки и струнного оркестра «Осеннее» Владимира Белунцова и Концерт для фортепиано с оркестром Петра Куличкина. Солистка – Павла Шилова (скрипка).

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