Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 21 по 23 октября
21 октября в 04:30 на сайте Medici.TV стартует трансляция гала-концерта с новейшими композициями, получившими награды на канадском конкурсе Azrieli Music Prizes в 2022 году (16+). Цель этой премии – открывать, продвигать и поощрять современную музыку. На гала-концерте в прямом включении из Симфонического дома Монреаля три произведения обретут жизнь в исполнении Оркестра Métropolitain под управлением Александра Блока.
21 октября в 22:00 на
сайте Opera Vision стартует трансляция оперы
Клаудио Монтеверди «Орфей»
(16+). Специалист по старинной музыке Лоуренс Каммингс дирижирует
музыкантами The English Concert.
21 и
22 октября с 11:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького пройдёт
Краевой геральдический диктант (16+), направленный на формирование ценностного
отношения к малой родине через популяризацию истории официальной символики
городских и муниципальных округов. Каждый желающий сможет ответить на 25
вопросов на площадке в библиотеке или на сайте
проекта.
21, 22
и 23 октября пермяков ждёт «Флаэртиана в городе» – повторные показы фильмов
фестиваля документального кино в необычных для кинопросмотра местах. 21 октября в 18:00 в Музее-диораме в
Мотовилилихе будет показан фильм «Живой» (18+) Константина Селина о людях,
которые занимаются раскопками безымянных могил солдат Второй мировой войны и
воссоздают их образы в виде скульптур – это персональная борьба героев с
забытьем, возможность восстановить память с «человеческим лицом». 22 октября в 15:00 в Пермской краевой
библиотеке им.Горького можно увидеть фильм «Клетки» (16+) Дмитрия Лукьянова
о человеке-«бабочке». После просмотра обсудить картину можно будет с Марией
Баженовой, координатором проекта «Больше жизни» от фонда «Дедморозим», который
помогает неизлечимо больным детям. 22
октября в 20:00 в студии «ЗападВосток» (ул.Куйбышева, 2) состоится показ
фильма «Фукунаси» (0+) Жюли Сандо – это медитативный фильм, снятый режиссёром о
себе и своей бабушке. 23 октября в 15:00
со станции Пермь-2 отправится электропоезд «Ласточка», в котором будет
показан фильм Руслана Федотова «Куда мы едем» (18+) – своеобразный образ
современной России, созданный из годового наблюдения за пассажирами московского
метро. Электропоезд-кинозал пройдёт по кольцевой линии Пермь-2 – Лёвшино – Пермь-2.
21,
22 и 23 октября в Коми-Пермяцком драматическом театре пройдёт IV
межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» (12+). В афише
– спектакль Коми-Пермяцкого театра «А.Т.» (16+) по прозе и поэзии Арсения
Тарковского, «Фатима» (16+) в исполнении Уфимского государственного татарскогоа
театр «Нур» и мистическая драма по произведениям Михаила Булгакова «Врач»
(12+). В рамках внеконкурсной программы зрителей ждёт мультимедийный спектакль
«Чудо Чуди» (12+) синтез-театра «Мимикрия».
21,
22 и 23 октября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдут премьерные
показы новых работ руководителей трёх балетных компаний России – Максима
Севагина, в минувшем сезоне возглавившего балетную труппу Музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), худрука «Урал Балета»
Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя Пермского балета Антона
Пимонова. Максим Севагин подготовил программу «В тёмных образах» (12+) на
музыку Антонио Вивальди; Вячеслав Самодуров – балет Ultima Thule (12+) на музыку
Владимира Раннева, а Антон Пимонов – хореографический спектакль «Арктика» (12+)
на музыку Антона Светличного.
22 октября
в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Кто украл Banksy» (18+).
22
октября в 17:00 в ТЮЗе в рамках творческих встреч проекта ««Come in/Камин»
(6+) можно будет пообщаться с актрисой и драматургом Ксенией Жарковой и задать
ей свои вопросы.
22 октября с 17:00 до
21:00 в Парке Горького пройдёт Праздник Кощея по мотивам русских сказок
(6+). В программе – игра от Кощея, представление Лешего и Водяного, программа
Ворожеи и её верного Ворона, а также забавы с героями русских сказок.
22
октября в 19:00 в Органном концертном зале солист Карельской филармонии
Михаил Тоцкий (бандонеон, аккордина, баян; Петрозаводск) представит концертную
программу «Танго, джаз и этно-фьюжн» (6+). В программе – произведения Астора
Пьяццоллы, Джонни Мэндела, Ришара Гальяно и других композиторов.
23
октября в Пермском доме народного творчества «Губерния» открывается
выставка Елены Курбаш «Обвинская роспись – краски детства» (0+). Выставка
представит всё разнообразие обвинской росписи, собранное художницей, которая
копирует узоры с исторических прялок из музеев и частных коллекций Пермского
края.
23
октября с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Облака» пройдёт благотворительный фестиваль
«Котябрь» (0+). Цель фестиваля – сбор средств на строительство нового дома для
приюта «Матроскин». Гостей ждут выставка котиков и собак из приютов, живая
музыка, творческие мастер-классы, аквагрим для детей, лекции об уходе за домашними
любимцами и конкурс яблочного пирога.
23 октября
в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую Маску в кино». Будет показан
«Сирано де Бержерак» (16+) в постановке Егора Перегудова. В главных ролях –
Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и другие.
23
октября в 17:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей»
приглашает на Concerto.
Perm (6+). В программе
– инструментальные концерты пермских композиторов: Концерт для фортепиано и
камерного оркестра «Сказание о Полюде-богатыре» Владимира Снигирева, Концерт для фортепиано и камерного оркестра
си-минор Сергея Иванова, концерт-фантазия для скрипки и струнного оркестра «Осеннее»
Владимира Белунцова и Концерт для фортепиано с оркестром Петра Куличкина.
Солистка – Павла Шилова (скрипка).
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