Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр открыл онлайн-университет Занятия стартуют 15 декабря и продлятся три месяца Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Театр-Театр

Пермский академический Театр-Театр открывает программу по обучению театральных менеджеров. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил исполнительный директор театра Егор Мухин.

Трёхмесячные онлайн-курсы Мухин громко именует «онлайн-университетом», поскольку занятия будут очень интенсивными, а студенты должны получить систематизированные знания, базовые принципы, глубокую аналитику и полную структуру, по которой можно двигаться и выстраивать эффективную работу театрального менеджера.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра (ВКонтакте):

– Мы с коллегами из Театра-Театра запускаем онлайн-университет для театральных менеджеров «Театр на 360».

Почему мы решили реализовать проект «Театр на 360»? Причин несколько.

Во-первых, для нас давно и остро стоит вопрос систематизации знаний, накопленных в отделе развития Театра-Театра. Количество задач, которые необходимо решать, растет, и команда тоже. Для нас очень важно сделать так, чтобы каждый новый человек получал ту полноту знаний, которая есть у остальных. С одной стороны, помогаем сотруднику определиться, где он, кто он, что ему надо делать и какими процессами занимаются коллеги.

Вторая важная причина – нам очень хочется, чтобы как можно больше театров становились круче, интересней и не только создавали хорошие спектакли, но и отлично коммуницировали со зрителем.

Онлайн-курсы уже объявили первый набор слушателей. Занятия стартуют 15 декабря и продлятся три месяца. Кроме видеоуроков, в программе домашние задания и поддержка экспертов в выполнении практических заданий.





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