Елена Синица В Перми суд взыскал более 1 млн руб. в пользу пострадавшего на производстве сотрудника Он получил компрессионный осколчатый перелом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд взыскал более 1 млн руб. в пользу пострадавшего на производстве сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Поясняется, что пермяк обратился в суд с иском к строительной компании, где он работал сварщиком. Он выполнял требуемые работы, однако трудовой договор с ним заключен не был.





В прошлом году при производстве сварочных работ на объекте произошел обвал грунта, истца извлекли из-под завала спасатели и доставили в больницу. Врачи диагностировали компрессионный осколчатый перелом.





Месяц мужчина находился на лечении в травматологическом отделении. Сейчас он не может сидеть и ходить, нуждается в постоянном уходе. Мужчине провели несколько операций, но врачи не делают никаких прогнозов по восстановлению способности сидеть и ходить.





В строительной компании же говорят, что пострадавший выполнял работы по договору подряда, отказавшись заключать письменный договор, заявление о приеме на работу не писал.





Суд же считает, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают не только на основании трудового договора, но и путём фактического допущения работника к работе.





В результате по решению суда с фирмы взыскали расходы на лечение в сумме более 124 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 1 млн руб.





Также работодатель обязан заключить с пострадавшим трудовой договор и внести запись в трудовую книжку, составить акт о несчастном случае на производстве.

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