Максим Артамонов Из Перми в Елань оборонный завод отправил гуманитарную помощь мобилизованным В посылке — комбинезоны, носилки и резиновые сапоги Поделиться Твитнуть

Оборонное предприятие «ОДК-СТАР» направило помощь мобилизованным пермякам в учебную часть в Елани. Об этом сообщается на официальной странице предприятия ВКонтакте. Оборонное предприятие «ОДК-СТАР» направило помощь мобилизованным пермякам в учебную часть в Елани. Об этом сообщается на официальной странице предприятия ВКонтакте.





Посылка от завода была сформирована по поручению управляющего директора Сергея Попова отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.





«В учебный центр Елани, где сейчас находятся наши ребята, отправлены 730 хлопчатобумажных комбинезонов, 117 санитарных носилок, 353 санитарных сумки и 70 пар резиновых сапог», — говорится в сообщении.





По словам начальника отдела ГО, ЧС и ПБ Алексея Бушуева, до конца этой недели посылку к месту назначения доставит Пермский краевой учебно-методический центр «Авангард».





«ОДК-СТАР» — одно из крупнейших оборонных предприятий России. Оно производит комплексные системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского транспорта. Входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» Госкопорации «Ростех».

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