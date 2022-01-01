Банк России выпустит миллион монет с изображением Перми В обращение деньги выйдут в 2024 году Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение памятных монет, посвящённых Перми. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Монеты номиналом 10 руб. с изображением краевого центра выпустят в рамках серии «Города трудовой доблести».

Они будут изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием. Всего планируется отчеканить 1 млн монет.

В обращение деньги выйдут в 2024 году.

Напомним, Пермь присвоили звание Города трудовой славы в 2020 году за подвиг тружеников в годы Великой Отечественной войны.

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