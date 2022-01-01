Банк России выпустит миллион монет с изображением Перми
В обращение деньги выйдут в 2024 году
Совет директоров Банка России принял решение о выпуске в обращение памятных монет, посвящённых Перми. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Монеты номиналом 10 руб. с изображением краевого центра выпустят в рамках серии «Города трудовой доблести».
Они будут изготовлены из стали с латунным гальваническим покрытием. Всего планируется отчеканить 1 млн монет.
В обращение деньги выйдут в 2024 году.
Напомним, Пермь присвоили звание Города трудовой славы в 2020 году за подвиг тружеников в годы Великой Отечественной войны.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.