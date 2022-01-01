В Пермском крае осудят директора фирмы за сокрытие 8 млн руб. от налогов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Прикамье перед судом предстанет директор строительной организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счёт которых должен был гаситься долг по уплате налогов в бюджет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, руководитель ООО скрыл денежные средства организации, в результате чего налоговая недоимка превысила 8,7 млн руб.

В период с марта по сентябрь 2021 года обвиняемый рассчитывался с субподрядчиками через счета иных лиц, минуя расчётные средства управляемой им организации.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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