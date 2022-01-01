На участке Восточного обхода Перми 21 октября ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, в пятницу, 21 октября, будет ограничено движение машин на одном из участков Восточного обхода Перми.

Перекрытия движения ожидаются с 12 до 17 час. в районе съезда с ул. Цимлянской и будут кратковременными (порядка 10-15 мин.).

Как пояснили в ведомстве, ограничения вызваны работами по монтажу высоковольтной линии в районе строительства новой транспортной развязки.

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