Елена Синица Для санаториев и детских лагерей в Прикамье упростили получение налоговой льготы Законопроект принят сразу в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для краевых санаторно-курортных организаций и детских лагерей упростили получение налоговой льготы. Законопроект поддержан в двух чтениях на пленарном заседании краевого парламента.

Теперь для таких организаций отменили условие по средней численности наёмных работников для получения льготной налоговой ставки. Сейчас пониженные ставки в 1% (вместо 6%) по категории «Доход» и 5% (вместо 15%) — «Доходы минус расходы» доступны предпринимателям, использующим УСН. Ранее одним из условий получения льготы было требование о средней численности наёмных работников не более 15 человек.





Работу санаториев и детских лагерей сложно представить без многочисленных работников, которые обеспечивают комфорт, качественное обслуживание и безопасность своих гостей. Большое количество сотрудников исключает возможность получения налоговой льготы для таких общественно значимых организаций, отмечали авторы законопроекта.





Как считают в профильном министерстве, изменения позволят сделать налоговую льготу доступнее и охватить в два раза больше санаторно-курортных предприятий и детских лагерей.





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