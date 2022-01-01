Вызовы в новых условиях Поделиться Твитнуть

«Метафракс Групп» представила опыт антикризисного планирования на конференции по технологиям производства минеральных удобрений «Минеральные удобрения 2022».

«Метафракс Групп» выступила партнером конференции, прошедшей 12-13 октября в Сочи. Совместно с представителями ведущих химических компаний обсуждены подходы в реализации ключевых инвестиционных проектов в современных условиях.

В состав делегации «Метафракс Групп» вошли директор по стратегическому развитию и оценке инвестиционных проектов Левон Гарслян, глава департамента стратегических коммуникаций Мария Коновалова, директор «Метафракс Кемикалс» по техническому развитию Андрей Еремеев, а также заместитель начальника отдела по стратегическому развитию Людмила Зуева.

В приветственном обращении к участникам конференции председатель совета директоров «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян поднял темы, волнующие представителей химической отрасли:

— Непростая ситуация, которую мы все сейчас переживаем — это, безусловно, время поиска новых возможностей. Речь идёт о выходе на новые рынки, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уникальные условия сложились для развития российских производителей технологий, оборудования и комплектующих. Промышленная кооперация как внутри страны, так и на пространстве СНГ — это второе важное направление нашего обсуждения. Третья тема, которая сегодня представляется крайне актуальной — внедрение отечественных цифровых решений в промышленности.

Левон Гарслян отметил важность сотрудничества участников отрасти:

— Чтобы вместе открыто и обдуманно посмотреть на те вызовы, с которыми мы столкнулись в сегодняшней сложной ситуации и выработать совместные решения мы должны действовать не как конкуренты, а как партнёры. Это позволит нам обеспечить устойчивую эксплуатацию наших производств, а также развитие в текущих условиях.

В секции «Реализация ключевых инвестиционных проектов в условиях санкционного давления» Левон Гарслян и Андрей Еремеев представили опыт антикризисного планирования «Метафракс Групп».

«Антикризисное управление позволяет холдингу в текущей турбулентной ситуации вырабатывать оперативные решения для того, чтобы сохранять эффективность бизнеса и намечать пути дальнейшего развития, которые позволят обеспечить Группу всеми необходимыми технологиями и запасными частями», — отмечает Андрей Еремеев.

Совместно с коллегами из Еврохима, Уралхима, Фосагро, Гродно Азот и Красцветмета активно обсуждались перспективные возможности по работе с лицензиарами, поставщиками оборудования, производителями катализаторов, а также отечественное импортозамещение технологий для модернизации действующих мощностей и создания новых.

Важность практики внедрения и следования принципам устойчивого развития также нашла отражение в обсуждении актуальной повестки.

Видение «Метафракс Групп» в приветственной речи отметил Армен Гарслян:

— Метафракс Групп» продолжает двигаться по пути устойчивого развития, реализуя проекты по внедрению современных и эффективных способов уменьшения объема выбросов и отходов. Мы последовательно систематизируем эту работу на уровне всей группы компаний.

По сообщению пресс-службы «Метафракс Кемикалс»

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