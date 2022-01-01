Максим Артамонов В Перми скончалась заслуженный врач РФ Людмила Полякова Ей было 69 лет Поделиться Твитнуть

На 70-ом году ушла из жизни заслуженный врач РФ, бывший главный врач Городской клинической больницы №7 (Клиническая больница Свердловского района) Людмила Полякова. Об этом сообщается на официальной странице краевого минздрава в соцсетях. Причина смерти не уточняется. На 70-ом году ушла из жизни заслуженный врач РФ, бывший главный врач Городской клинической больницы №7 (Клиническая больница Свердловского района) Людмила Полякова. Об этом сообщается на официальной странице краевого минздрава в соцсетях. Причина смерти не уточняется.

Людмила Полякова родилась в посёлке Сарс Октябрьского района и выше 40 лет проработала в здравоохранении Пермского края.

Сразу после окончания ПГМИ в 1977 году пришла на работу заведующей родильным отделением в родную Октябрьскую центральную районную больницу, где проработала до 1985 года.





В 1986-ом году она стала заведующей женской консультацией Свердловского района Перми. Под её руководством был открыт первый в Пермском крае подростковый центр при женской консультации. С 1992 года она возглавила женскую консультацию Свердловского района.





В 1999 году указом Президента РФ Поляковой присвоено звание «Заслуженный врач РФ». В сентябре того же года её назначили главврачом ГКБ № 7. В этой должности она проработала до 2018 года.

За время её работы на посту главврача в больнице были созданы первое в Прикамье паллиативное отделение на 20 коек и городское отделение сестринского ухода на 40 коек; проведены капитальные ремонты в роддоме и кардиологическом отделении.





Прощание с Людмилой Поляковой состоится 21 октября с 9:40 до 10:00 (отпевание с 10:00 до 10:30) и с 10:30 в Храме Андрея Первозванного (ул. Старцева,140а).





Краевой минздрав и медицинское сообщество Прикамья выражают соболезнования родным и близким.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.