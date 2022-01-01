В Чусовом прокуратура выявила конфликт интересов в Думе городского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Чусовской городской прокуратуры Пермского края выявили в думе Чусовского городского округа нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что один из депутатов голосовал за увеличение бюджетных ассигнований по вопросам аренды принадлежащей ему нежилой недвижимости.

В прокуратуре заявили, что указанное обстоятельство является конфликтом интересов, о котором чиновник не проинформировал соответствующую комиссию.

По итогам проверки председателю думы внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены.





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