Мобилизованных сотрудников вернули на Соликамский магниевый завод Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

Константин Долгановский

Мобилизованным сотрудникам Соликамского магниевого завода (СМЗ) дали отсрочку, и они вернулись на производство. Об этом сообщает газета «Профсоюзный курьер».

По данным издания, с завода было призвано 23 сотрудника, но так как СМЗ попал в список военно-оборонного комплекса, всех мобилизованных вернули на работу.

В профорганизации предприятия рассказали, что всем мобилизованным предприятие выплатило премии, но подчеркнули, что возвращать полученные деньги вернувшимся не придётся.





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