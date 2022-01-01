Андрей Стрельцов «Молот» одержал победу в Ангарске Хоккеисты в упорной борьбе обыграли местный «Ермак» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В рамках чемпионата ВХЛ хоккеисты пермского клуба обыграли в Ангарске местный «Ермак» 3:2.

Голы в составе гостей забили Денис Цыганов, Игорь Зенчиков и Дмитрий Воробьев. Это третий успех команды подряд в чемпионате ВХЛ после смены главного тренера.

Следующую игру в турнире подопечные Сергея Бердникова проведут 21 октября в Красноярске против «Сокола».

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