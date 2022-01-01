Андрей Стрельцов
«Молот» одержал победу в Ангарске
Хоккеисты в упорной борьбе обыграли местный «Ермак»
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В рамках чемпионата ВХЛ хоккеисты пермского клуба обыграли в Ангарске местный «Ермак» 3:2.
Голы в составе гостей забили Денис Цыганов, Игорь Зенчиков и Дмитрий Воробьев. Это третий успех команды подряд в чемпионате ВХЛ после смены главного тренера.
Следующую игру в турнире подопечные Сергея Бердникова проведут 21 октября в Красноярске против «Сокола».
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