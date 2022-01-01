Елена Синица Пермскому краю выделили 1,2 млрд руб. на расселение аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Правительство РФ направит Пермскому краю 1,2 млрд руб. на расселение аварийного жилья в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Поясняется, что деньги пойдут на расселение тех домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Дополнительные средства федерация выделяет в связи с ростом цен на рынке недвижимости, а также стройматериалов и оборудования.





Сейчас в Пермском крае площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет 466,89 тыс. кв. метров. За последние три года в комфортное жилье переехали свыше 18 тыс. жителей края.





Также губернатор края Дмитрий Махонин подчеркнул, что одной из главных задач в регионе является строительство новых домов в муниципалитетах.





«Во многих территориях на вторичном рынке уже не хватает достойных предложений. Благодаря возведению новостроек жители могут остаться в привычном им родном месте и при этом жить в комфортных условиях», — отметил Дмитрий Махонин.

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