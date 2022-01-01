Максим Артамонов Пермские активисты сняли видеоролик об экологических проблемах в городе Он создан по мотивам песни «Дак это Пермь» и обращён к подросткам Поделиться Твитнуть

Скриншот видеоролика

В сети появилась песня об экологических проблемах в Перми, записанная городскими активистами и координаторами экологических проектов. Об этом рассказал на своей странице в социальных сетях председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов.





По его словам, идея ролика родилась у него несколько лет назад. Он написал текст и предложил коллегам принять участие в съёмках.





Видеоролик создан в пародийном стиле по мотивам знаменитой в своё время песни «Дак это Пермь!», которую исполнила пермская группа «Трикотаж» в 2010 году.





Главные роли в клипе исполнили координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, организатор «Чистых игр» в Пермском крае Андрей Квиткин и Юрий Хохлов.





«Текст я написал в прошлом году, а над сценарием начали работать вместе с командой этим летом. Да и процесс съёмки порядком затянулся. Кто-то скажет, что публиковать сейчас не время, но дети рождаются и в войну», — пояснил Хохлов.





В беседе с «Новым компаньоном» он отметил, что «вдохновился подобной работой в песне «Дак это Пермь», и вообще формат нетривиальный для экотемы».





«Мы создали клип для того, чтобы вызвать у пермяков эмоции и желание подключиться к охране природы», — пояснил он.





Как рассказала Надежда Баглей, ролик был снят примерно за полгода.





«Хотим достучаться до определённой возрастной группы. Нотации им читать бесполезно, а вот так — можно», — отметила активистка.

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