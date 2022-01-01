Максим Артамонов В Перми осудили охранника за убийство в 2010 году Его приговорили к 21 году лишения свободы Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК по Пермскому краю

В Перми вынесен приговор ранее судимому 35-летнему местному жителю, которого Орджоникидзевский райсуд признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, в мае 2010 года мужчина, являясь сотрудником ЧОПа, поссорился с 53-летним директором предприятия по финансовым вопросам. Обманным путём он вывез директора в лес, где задушил его, а тело закопал в заранее подготовленной яме.





Долгое время убитый мужчина считался без вести пропавшим, а его местонахождение не было установлено. Однако в дальнейшем следователи установили, что пропавший был убит. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах убийства.





Кроме того, в январе 2011 года он убил 24-летнюю сотрудницу этого же частного охранного предприятия, за которое был осуждён и сейчас отбывает наказание.





Приговором суда по совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года. Также в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. Приговор суда вступил в законную силу.

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