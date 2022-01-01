Для сноса расселённых аварийных домов в Перми создадут МБУ «Полигон»
Учреждение будет техническим исполнителем работ
С 1 января 2023 года функции по сносу аварийных домов в Перми передадут новому МБУ «Полигон», при этом МУП «Полигон» будет реорганизовано. Об этом сообщили в мэрии.
Проектированием сноса расселённых аварийных домов продолжит заниматься МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».
– Созданное муниципальное бюджетное учреждение «Полигон» будет не заказчиком, а техническим исполнителем работ по сносу расселённых аварийных домов, – рассказала начальник управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Афанасьева. - Это позволит более оперативно организовывать снос, а также существенно сократит сметную стоимость работ благодаря использованию собственной техники и экономии на утилизации отходов.
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