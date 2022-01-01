В госпитале Севастополя помогли получившему сильные ожоги бойцу из Перми Активисты собрали для него вещи Поделиться Твитнуть

В госпитале Севастополя на лечении находится пермяк, получивший при взрыве в зоне боевых действий сильные ожоги. Семья пострадавшего обратилась за помощью в Народный фронт Пермского края.

«Мы связались с коллегами в Севастополе, и те собрали одежду, средства гигиены — нашли даже наушники и газировку — и доставили в госпиталь», — сообщили в ОНФ.

В Народном фронте также рассказали, что оказали помощь уже 34 пермякам, мобилизованным ошибочно. Для девяти граждан, жаловавшихся на здоровье, активисты добились отсрочки, либо дополнительного медицинского обследования, либо полного освобождения от мобилизации.

Отрабатываются и обращения от жён военнослужащих. Так, одна из женщин попросила помощи с переводом двухлетнего ребенка в другой детский сад по удобному адресу — молодой маме в связи с мобилизацией мужа пришлось выйти на работу. После обращения в департамент образования Перми просьба была удовлетворена.

Напомним, мобилизованные и их семьи могут обращаться в региональное отделение ОНФ по адресу: Пермь, ул. Советская, 76. Телефон: 8 (342) 206-58-13. Обращения также принимаются в социальных сетях организации.

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