Власти Перми сообщили об окончании транспортной реформы Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Во вторник, 18 октября, в Перми состоялся круглый стол с участием чиновников, депутатов гордумы, перевозчиков и общественных организаций, на котором были подведены итоги транспортной реформы.

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин сообщил, что проводившаяся в городе несколько лет транспортная реформа завершена.

«Перевозчики работают по брутто-контрактам, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, дальше на её основе будем проводить точечную настройку», — пояснил Хайруллин.

Обновление подвижного состава также стало одним из основных этапов реформы. Средний возраст автобусов снижен с 12 до 3 лет, трамваев — с 18 до 11 лет. Увеличилась доля низкопольных транспортных средств, вырос средний экологический класс.

Участникам круглого стола был также представлен доклад с основными финансовыми показателями реформы. Так, уровень пассажиропотока в этом году стремится к плановым показателям. Он прогнозируется на уровне 194 млн пассажиров. Дотации из бюджета города на работу отрасли составляют 28%.

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