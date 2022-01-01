Посещаемость пермских фитнес-клубов на фоне мобилизации снизилась на 20% Выручка сократилась почти на треть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С началом частичной мобилизации посещаемость фитнес-клубов Перми снизилась на 20%, а выручка сократилась на 30%. Об этом, опросив представителей отрасли, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Максимальный спад посещаемости пришёлся на первую неделю после начала мобилизации, потом ситуация выровнялась, но традиционного осеннего роста не произошло — число клиентов остаётся примерно на уровне летних месяцев.

При этом часть мобилизованных посетителей «заморозили» клубные карты, а часть клиентов начали отказываться от индивидуальных тренировок: так как экономическая ситуация развивается не в лучшую сторону, люди экономят.

С другой стороны, по прогнозам экспертов, нынешний кризис не так серьёзно отразится на фитнес-индустрии, как пандемия коронавируса, когда клубы несколько месяцев были просто закрыты.

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