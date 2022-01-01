Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае снизилась на 9,7% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье за неделю диагноз ОРВИ поставлен 17,5 тыс. человек, это ниже показателя позапрошлой недели на 9,7%, сообщает ВЕТТА со ссылкой Роспотребнадзор.

Наибольший удельный вес заболевших (51,4%) приходится на группу «взрослые».

По-прежнему среди заразившихся циркулируют возбудители негриппозной этиологии — рино- и аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, отметили в ведомстве.

Напомним, пик осенней вспышки ОРВИ в Прикамье пришёлся на середину сентября. Тогда в неделю заболевало по 28,5 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.