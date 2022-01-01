В топ 10% лучших университетов мира вошёл Пермский Политех Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский Политех (ПНИПУ) вошёл в ТОП 10% Глобального агрегированного рейтинга университетов планеты 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.





Там напомнили, что документ составляется Гильдией экспертов в сфере профессионального образования. Нынешняя четвёртая его редакция учитывает результаты 13 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтингов и объединенную базу данных аккредитованных программ европейских и азиатских агентств гарантии качества.





Всего в список попали 2,5 тыс. вузов мира, 144 из которых — российские.





Среди показателей, учитываемых при составлении рейтинга, — деятельность вуза на международной образовательной арене, научная активность, вовлечение университета в просветительскую деятельность, качество интернет-сайта и другие.

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