Школьному питанию в Перми родители поставили «четвёрку с минусом» Около 11% опрошенных считают работу поваров неудовлетворительной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Родители школьников Перми, ориентируясь на отзывы детей, оценили вкус и качество блюд в школьных столовых на 3,9 балла из максимально возможных пяти. Об этом сообщает сервис SuperJob, проводивший опрос в краевом центре.

Пятая часть родителей оценили работу поваров на «тройку», ещё 27% — на «четвёрку». В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 8% опрошенных. При этом 7% поставили столовой «двойку», а 4% и вовсе «единицу».

Ещё 13% сообщили, что их ребёнок по различным причинам не ест в школе.

В исследовании отмечается, что матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,8 и 4 балла соответственно).





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