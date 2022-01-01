Житель Прикамья осуждён за хищение оборудования для майнинга криптовалюты Поделиться Твитнуть

В Верещагинском райсуде Пермского края вынесен приговор 41-летнему местному жителю. Он признан виновным в краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в феврале прошлого года мужчина незаконно проник в техническое помещение Верещагинской дистанции пути и похитил компьютерное оборудование стоимостью более 4 млн руб., чтобы использовать его для майнинга криптовалюты.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворён гражданский иск потерпевшего о взыскании причинённого материального ущерба.





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