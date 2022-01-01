В Прикамье перед судом предстанут участники орггруппы, собиравшиеся сбыть 9 кг мефедрона Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.

Как напомнили в пресс-службе краевого управления полиции, в декабре 2021 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю на одной из автозаправочных станций Верещагинского района задержали 28-летнего мужчину. В его автомобиле нашли мефедрон общей массой более 9 кг.

Позднее были задержаны двое жителей Нижнего Тагила — 40-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они должны были забрать приготовленные для них крупные партии наркотика и разложить по тайникам на территории Свердловской области.

Как отмечает ВЕТТА, стоимость изъятой партии на теневом рынке превышает 10 млн руб.

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