В Перми за сутки не диагностировано ни одного случая заболевания коронавирусом В территориях края выявлено 189 заболевших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 189 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 87 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Верещагинском, Краснокамском, Кунгурском, Нытвенском, Большесосновском, Частинском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Сивинском, Гремячинском, Добрянском, Очерском, Чердынском, Красновишерском и Александровском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 440 467. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 011 человек.

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