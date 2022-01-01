В Пермском крае обнаружено тело убитого из ружья мужчины Подозреваемый в преступлении задержан Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Александровске тела местного жителя, 1978 г.р., с травмами криминального характера. Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемый в преступлении установлен и задержан. Им является местный житель 1982 г.р.

По данным следствия, 14 октября мужчины распивали спиртные напитки в доме одного из них. В это время хозяин дома, убитый впоследствии, показал гостю хранящееся у него ружьё «ИЖ-К». После этого между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый взял это ружьё и выстрелил в хозяина жилища.

После убийства злоумышленник забрал 20 тыс. руб., ружьё и скрылся.

В ближайшее время суд выберет задержанному меру пресечения.

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