Елена Синица
В Кунгуре на пожаре в жилом доме погибли люди
До приезда пожарных смогли эвакуироваться 13 человек
Поделиться
Твитнуть
В Кунгуре 16 октября произошёл пожар в двухэтажном жилом доме на Ириловской набережной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Для ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Как выяснилось, происходило горение крыши дома и надворных построек. Площадь пожара составила 80 кв.м.
До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей. К сожалению, есть погибшие, добавили в ведомстве.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть