Елена Синица В Кунгуре на пожаре в жилом доме погибли люди До приезда пожарных смогли эвакуироваться 13 человек Поделиться Твитнуть

В Кунгуре 16 октября произошёл пожар в двухэтажном жилом доме на Ириловской набережной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для ликвидации пожара привлекались 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Как выяснилось, происходило горение крыши дома и надворных построек. Площадь пожара составила 80 кв.м.





До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей. К сожалению, есть погибшие, добавили в ведомстве.

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