Елена Синица Первый снег в Пермском крае ожидается после 21 октября По данным синоптиков, снег выпадет в северных и восточных районах Поделиться Твитнуть

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В северных и восточных районах Пермского края первый снег ожидается после 21 октября. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 17 октября в регионе обойдётся без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 1…4°, в Перми около 3°. Днем ожидается потепление до 6…10°, в Перми 7…9°.





Во вторник, 18 октября, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью ожидается 1…5°, в Перми около 4°, днем 5…8°, в Перми не выше 7°.

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