Елена Синица В Перми с июля по сентябрь демонтировали 236 незаконных вывесок Большинство из них собственники демонтировали добровольно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с июля по сентябрь демонтировали 236 незаконных вывесок, рекламных конструкций и НТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Поясняется, что за этот период времени демонтировано 78 незаконно размещенных движимых объектов. В их числе 45 вывесок и пять рекламных конструкций, пояснили в мэрии. Большинство из них было размещено в Дзержинском районе Перми.





Также демонтировали 28 нестационарных торговых объектов и автостоянок открытого типа. Оставшиеся 158 объектов собственники демонтировали добровольно.

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