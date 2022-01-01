Максим Артамонов В Перми Экотакси приостановило работу до ноября Это связано с падением цен на вторсырье Поделиться Твитнуть

Фото: Аня Английская

С 17 до 31 октября в Перми временно не будет работать сервис по вывозу отходов «Экотакси». «Последние четыре месяца стало тяжело и мне надо с этим разобраться», — написал в соцсетях организатор проекта Андрей Привалов.





В беседе с «Новым компаньоном» он рассказал, что перерыв связан необходимостью перестроить логистику — это связано с падением цен на вторсырье и сменой склада. Однако с 1 ноября выезды возобновятся.





На данный момент в проекте работает пять человек. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку в группе во «ВКонтакте». Машина выезжает по маршрутам в среду, субботу и воскресенье. Для юрлиц — в среду и один раз в две недели в Закамск и Орджоникидзевский район Перми. Стоимость услуги составляет 400 рублей по маршруту и 800 — персональный выезд. Крупногабаритный груз (стиральные машины, холодильники и плиты) вывозится бесплатно.





В среднем услугами проекта пользуются около 500 человек в месяц.





Сервис работает в Перми уже более пяти лет. За это время вывезено более 500 тонн отходов. Сейчас «Экотакси» вывозит более 60 видов отходов на переработку и для благотворительности. Сотрудники сервиса также занимабтся раздельным сбором на мероприятиях и проводят экоуроки.

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