Органный фестиваль верен традициям

В Перми выступят органисты из России, Абхазии, Донбасса, Германии и Японии

На пермском органе будут играть Евгения Камянская (Пермь), Александр Хмарный (Донецк), Лилия Печёнкина (Германия, но ещё недавно — Пермь), Лука Гаделия (Абхазия), Хироко Иноуэ (Япония), Лада Лабзина и Юлия Иконникова (Москва), Даниэль Зарецкий и Екатерина Маришкина (Санкт-Петербург).





Фестиваль был задуман и проводится в рамках концепции «Орган +», когда заглавный инструмент выступает в ансамблях с самым разнообразным, порой необычным составом. В 2022 году орган прозвучит с камерным оркестром, роговым оркестром, фортепиано, шотландской волынкой, гобоем, флейтой, цимбалами, трубой, дудуком, саксофоном, художественным словом, хоровым пением и впервые в истории — с индийскими чашами.





Откроет фестиваль 31 октября в Органном зале выступление дуэта японской органистки Хироко Иноуэ и саксофонистки Вероники Кожухаровой.





В этот же вечер фестиваль откроется и в Чусовой. Выездные концерты в территориях Пермского края — многолетняя традиция фестиваля.





Пермская органистка Евгения Камянская на фестивале выступит трижды: в Чусовом 31 октября, в Перми с Государственным камерным оркестром Республики Беларусь на торжественном открытии фестиваля 1 ноября и на детском концерте «Орган и его друзья: пермские звёздочки» с участием юных музыкантов Перми 5 ноября.





Среди самых необычных ансамблей, складывающихся специально для фестиваля, — коллаборация музыкантов из Санкт-Петербурга и Перми, которая выступит сцене Органного зала 8 ноября: Российский роговой оркестр, Екатерина Маришкина (орган), Вардан Арутюнян (дудук), Ярослав Хлопонин (труба); Пермь представит ударник Константин Березин.





Ещё один непростой состав предстанет перед зрителями Органного зала 3 ноября. С программой «Орган. Древняя магия» выступят одна из самых любимых пермяками органисток, хранитель органа концертного зала «Зарядье» (Москва) Лада Лабзина, а также исполнительница на тибетских чашах Анна Благая (Казань) и Евгений Лапекин, играющий на шотландской волынке и вистлах.





Все программы XVII Международного фестиваля органной музыки будут транслироваться в режиме онлайн в филиалы Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.